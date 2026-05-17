В Эрмитаже мужчина забрался на императорский трон и угрожал ножами сотрудникам музея

В субботу, 17 мая, в Георгиевском зале Зимнего дворца произошло грубое нарушение музейных правил. Предприниматель из деревни Горбунки Ленинградской области проник за ограждение, сел на тронное кресло XVIII века и начал зачитывать текст. На замечания охраны он отреагировал агрессивно, после чего был задержан. При обыске у него изъяли нож-танто, спрятанный в обуви. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

В результате инцидента никто не пострадал

Фото: Wikipedia / Starus

Как сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа, в зал оперативно прибыли сотрудники Службы безопасности музея и бойцы Росгвардии. Согласно протоколу, остальных посетителей вывели, а нарушителя задержали и доставили в 78-й отдел полиции. Проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и приставной скамейки. Более детальное изучение состояния сохранности экспонатов проведут специалисты музея.

Кирилл Конторщиков