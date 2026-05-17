Детско-юношеская команда «Зенита» выиграла международный Кубок Бурчалкина

Детско-юношеская команда «Зенита» стала победителем VIII Международного турнира на Кубок Льва Бурчалкина. В финале юные петербуржцы обыграли бразильский «Палмейрас» со счетом 1:0. Третье место заняла команда «Алмаз-Антей», переигравшая аргентинский «Сан-Лоренсо де Альмагро» в серии пенальти, пишет ТАСС.

юные петербуржцы обыграли бразильский «Палмейрас» со счетом 1:0

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В соревнованиях также приняли участие детские команды «Фенербахче» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Крус Асуль» (Мексика) и минского «Динамо» (Белоруссия).

Кирилл Конторщиков