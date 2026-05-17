В Саратове приступили ко второму этапу реконструкции ботсада СГУ

Второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ им. Чернышевского начался в Саратове. Проект реализуется при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил канал «Володин Саратов».

Работы ведутся на участке площадью 9,6 га. Сейчас ремонтируют лабораторию, прокладывают коммуникации, монтируют две теплицы и дорожки.

В этой части сада находятся коллекции флоры, цветочных культур и питомник. Первый этап реконструкции ботсада завершился осенью 2025 года.

