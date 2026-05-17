Глава СКР хочет знать, почему на детей в Саратове напала стая собак

Уголовное дело возбуждено после инцидента с бездомными животными в Саратове. К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась местная жительница по факту нападения стаи собак на ее 12-летнего сына и его друзей, сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Инцидент произошел в этом месяце в Заводском районе. Сына заявительницы укусили, ему потребовалась помощь врачей. Отогнал животных случайный прохожий. Жительница Саратова подчеркнула, что обращения в профильные структуры результатов не дали — чиновники бездействуют, никто до сих пор не привлечен к ответственности.

Господин Бастрыкин поручил руководителю саратовского СУ СК Дмитрию Костину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом ведомства.

Нина Шевченко