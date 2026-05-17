В Вологодской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Вологодской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Информация поступила от Министерства обороны РФ. Жителей призывают сохранять бдительность.

Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим введен 17 мая на основании данных военного ведомства. Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, не приближаться к обломкам беспилотных аппаратов в случае их обнаружения и незамедлительно сообщать о находках по номеру 112.

Кирилл Конторщиков