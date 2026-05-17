К 2030 году в «Архызе» планируют построить 30 км горнолыжных трасс

Горный курорт «Архыз» планирует запустить еще 30 км горнолыжных трасс к 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора курорта Романа Киранчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, сейчас на курорке работает девять канатных дорог и 27 км лыжных трасс. «К 2030 году мы достигнем показателей в 15 канатных дорог и 57 километров горнолыжных трасс, став третьим курортом в стране по общей протяженности горнолыжных трасс»,— цитирует агентство господина Киранчука.

Проект уже прошел экспертизу и необходимые разрешения, началась фаза основных строительно-монтажных работ. В начале июня планируется залить фундамент опоры первой канатной дороги.

Наталья Шинкарева