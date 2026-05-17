Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил борьбу с мошенниками на примере Петербурга

В первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков в России сократилось на 33–74% в зависимости от оператора, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аферисты продолжают изобретать новые схемы — на днях в Петербурге полиция пресекла работу крупного колл-центра, осуществлявшего более 3 тыс. звонков в сутки.

Господин Володин заявил, что защита граждан от мошенников — приоритет Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Господин Володин заявил, что защита граждан от мошенников — приоритет Госдумы

Как выяснили правоохранители, индивидуальный предприниматель закупил свыше 26 тыс. сим-карт и под руководством иностранных кураторов создавал аккаунты в соцсетях и мессенджерах для сообщников. Фигуранту грозит уголовная ответственность.

Кирилл Конторщиков