В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения полетов

Воздушные гавани Краснодара и Геленджика второй раз за день не принимают и не выпускают самолеты. Ограничения введены «в целях обеспечения безопасности полетов», сообщили в пресс-службе Росавиации.

В пресс-службе краснодарского аэровокзала сообщили, что службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта Краснодар, в настоящее время на вылет задерживаются 17 рейсов, на прилет — 15.

UPD: В 16:30 временные ограничения сняли.

