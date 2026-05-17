обновлено 17:03

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения полетов

Воздушные гавани Краснодара и Геленджика второй раз за день не принимают и не выпускают самолеты. Ограничения введены «в целях обеспечения безопасности полетов», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

В пресс-службе краснодарского аэровокзала сообщили, что службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта Краснодар, в настоящее время на вылет задерживаются 17 рейсов, на прилет — 15.

UPD: В 16:30 временные ограничения сняли.

Василий Хитрых

