обновлено 17:03
В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения полетов
Воздушные гавани Краснодара и Геленджика второй раз за день не принимают и не выпускают самолеты. Ограничения введены «в целях обеспечения безопасности полетов», сообщили в пресс-службе Росавиации.
В пресс-службе краснодарского аэровокзала сообщили, что службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров.
Согласно онлайн-табло аэропорта Краснодар, в настоящее время на вылет задерживаются 17 рейсов, на прилет — 15.
UPD: В 16:30 временные ограничения сняли.