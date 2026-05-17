Компания «Вкусные традиции» в Краснодаре вступила в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Вкусные традиции», зарегистрированного в Краснодаре, процедуру наблюдения. Временным управляющим общества утвержден Алексей Басанько. Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 31 августа 2026 года, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По данным Rusprofile, ООО «Вкусные традиции» находится в процессе ликвидации. Компания была зарегистрирована в 2019 году в Краснодаре и занималась оптовой торговлей пищевыми продуктами. С октября 2024 года обязанности генерального директора исполняет Вадим Сущик, который также владеет 10% уставного капитала (10 тыс. руб.). Основная доля в 90% принадлежит ООО «ТД "Оазис"».

В 2024 году выручка и чистая прибыль ООО «Вкусные традиции» отсутствовали. В 2023 году они составляли 71,4 млн и 5,1 млн руб. соответственно. В 2022 году выручка достигала 128,8 млн руб. при чистой прибыли 5,4 млн руб. По объему выручки за 2023 год компания занимала 495-е место среди конкурентов в регионе.

Юридическая активность ООО «Вкусные традиции» включает 20 арбитражных дел, из которых 19 завершены на сумму около 12,7 млн руб. Компания чаще выступала истцом (14 дел), однако все они были проиграны. В роли ответчика — шесть дел, из которых пять проиграны, одно находится в производстве. Основные категории споров связаны с оспариванием действий госорганов и кредитными обязательствами. Задолженность по налогам по состоянию на 10 апреля 2026 года составляет 1,12 млн руб., при этом в 2025 году налоги и взносы не уплачивались.

«В структуре собственности отмечен один массовый учредитель, что может указывать на формальный подход к владению. Связанных действующих организаций выявлено 16, в основном через директора и учредителя, что создает дополнительные пересечения интересов»,— говорится в аналитическом отчете Rusprofile.

