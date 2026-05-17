Топ-10 производителей свиней на убой в России в 2025 году

Компания Объем производства (тыс. тонн) Доля в промышленном производстве в России (%) АПХ «Мираторг» 844,6 14,3 ГК «Русагро» 570,7 9,7 «Сибагро» 449,6 7,6 «Великолукский свиноводческий комплекс» 394 6,7 ГК «Агроэко» 361,4 6,1 Группа «Черкизово» 336,1 5,7 ГК «Агропромкомплектация» 322 5,4 ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 298 5 ГК «Талина» 183,5 3,1 ГК «Таврос» 139,9 2,4