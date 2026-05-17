Днем 17 мая над Кубанью, Крымом и другими регионами России сбили 42 беспилотника

С 9 часов утра до 14:00 воскресенья, 17 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА сбиты над территориями Краснодарского края, Крымского полуострова, акваторий Черного и Азовского морей, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 17 мая над территорией страны были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей. Также беспилотники уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями.

Также в ночь на 17 мая силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 БПЛА над морем и разными районами Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Тем не менее, по его словам, обломками БПЛА повреждена высоковольтная линия, что вызвало перебои с электричеством в разных районах города.

Михеенко Дмитрий