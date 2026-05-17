В Мурманской области работодателей оштрафовали за незаконный найм иностранцев

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области выявили три случая незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Индивидуальный предприниматель и две компании оштрафованы на суммы от 125 до 250 тыс. рублей. Полиция напоминает, что максимальный штраф за нарушение миграционного законодательства для организаций достигает 800 тыс. рублей, также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в Мурманске индивидуальный предприниматель нанял трех иностранных граждан без патентов для уборки строительного мусора на стройке жилого дома. На него составлены три постановления, штраф за каждое — 125 тыс. рублей.

Еще одна мурманская компания заключила трудовой договор с иностранцем, но не уведомила об этом миграционную службу, как того требует закон. Штраф для организации составил 200 тыс. рублей. На стройплощадке в Первомайском округе застройщик привлек иностранца к разравниванию щебня, однако у мужчины был патент только по профессии «продавец-кассир». Первомайский районный суд оштрафовал компанию на 250 тыс. рублей.

Кирилл Конторщиков