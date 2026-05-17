В Пятигорске проведут проверки на газозаправочных станциях

Администрация Пятигорска рекомендовало управлениям Ростехнадзора, МЧС России и Роспотребнадзору провести проверки на газозаправочных станциях города. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 16 мая в Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв на АЗС. По предварительной версии, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности. В результате взрыва пострадали шесть человек, трое из которых госпитализированы.

Региональное управление СКР по Ставропольскому краю расследует дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Наталья Шинкарева