Гендиректора санатория имени Ломоносова в Геленджике премировали двойным окладом

Единогласным решением Совета директоров АО «Базовый санаторий им. М. В. Ломоносова», расположенного в Геленджике, генеральный директор общества Евгений Козлов премирован по итогам хозяйственной деятельности санатория за 2025 год денежным вознаграждением в размере двух должностных окладов. Сведения об этом опубликованы в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Размер должностного оклада господин Козлова при этом не разглашается.

Фото: официальный сайт санатория им. Ломоносова

Также, согласно сообщению, Совет директоров АО «Базовый санаторий им. М. В. Ломоносова» единогласно избрал своим председателем Дмитрия Небесного и утвердил размер оплаты услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год в сумме 240 тыс. руб.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Базовый санаторий им. М. В. Ломоносова» зарегистрировано в Геленджике в 1992 году. Осуществляет деятельность санаторно-курортных организаций. Уставный капитал 23,5 млн руб. Выручка организации за 2025 год составила 532,1 млн руб., чистая прибыль — 100,3 млн руб., увеличившись за год в два раза (в 2024 году — 53 млн руб.).

