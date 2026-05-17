Территорию у станции метро «Старая Деревня» благоустроят к сентябрю 2026 года

В Санкт-Петербурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» началось благоустройство территории у станции метро «Старая Деревня». Проект предусматривает обновление пешеходной зоны с установкой скамеек, урн и велопарковок, а также масштабное озеленение. Завершить работы планируется к сентябрю 2026 года, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект предусматривает целый комплекс обновлений

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Помимо устройства современных пешеходных дорожек со всей необходимой инфраструктурой, проектом предусмотрена высадка кленов, сирени и многолетних цветов. Также будет выполнена реконструкция наружного освещения с установкой современных осветительных комплексов.

Кирилл Конторщиков

