На Ставрополье фирму по производству удобрений оштрафовали за незаконную эксплуатацию хвостохранилища

Арбитражный суд Ставропольского края привлек к административной ответственности лермонтовское ООО «Алмаз Удобрения» по требованию ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Решение опубликовано в картотеке суда.

Суд установил, что предприятие имеет в субаренде пункт хранения радиоактивных отходов, хвостохранилище, на территории города Лермонтов с 2020 года. «Вместе с тем, с 26 октября 2020 года по настоящее время соответствующее разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии у общества отсутствуют»,— уточняется в документе.

ООО «Алмаз Удобрения» признано виновным в нарушении ч. 2 ст. 14.1 Ко АП РФ (ведение предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа в 40 тыс. руб.

По данным сайта kartoteka.ru, учреждено в 2019 году с основным видом деятельности «производство фосфорных минеральных или химических удобрений». Генеральным директором предприятия является Вячеслав Байкалов, а бенефициаром — ООО «Алмаз Тех». По итогам 2024 года выручка компании составила 5,8 млрд руб., а чистая прибыль — 326,3 млн руб.

