В Крымске в 2026 году отремонтируют полкилометра теплосетей

В 2026 году в Крымске отремонтируют теплосети протяженностью 530 метров. Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

По словам чиновника, работы с привлечением средств федерального бюджета выполнят по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В текущем году в Крымске обновят участок теплосетей протяженностью 530 метров, ведущий от котельной № 1 до улицы Комсомольской. Это улучшит качество теплоснабжения для почти 900 жителей домов в этой части города. Работы выполнят к предстоящему отопительному сезону»,— цитирует господина Сорокалетова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Василий Хитрых