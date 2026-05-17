Следователи проводят проверку после подтопления домов в Светлограде

В Светлограде организована проверка по факту публикации о подтоплении частных домов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в социальных сетях была размещена информация о том, что в результате ненадлежащей работы ливневых канализаций произошло подтопление домовладений в частном секторе по ул. Гагарина.

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий действиям (бездействию) ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева

