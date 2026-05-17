Убийце из Сургута Ибрагимову отказали в смягчении пожизненного срока

Серийному убийце Рамилю Ибрагимову, убившему семь человек, в том числе троих детей, отказали в смягчении наказания, сообщает «РИА Новости». Осужденный через суд пытался изменить пожизненное лишение свободы на определенный срок.

По данным издания, в 2006 году осужденный из-за ссоры задушил своего знакомого. Позже, опасаясь, что хозяйка дома расскажет об этом силовикам, задушил и ее. Скрывая следы преступления, он сжег дом и переехал в Сургут (ХМАО-Югра). Там Рамиль Ибрагимов нашел подельников, с которыми совершил массовое убийство — преступники зарезали семью из пяти человек, среди которых трое детей, и сожгли их дом.

В 2008 году суд в Тюменской области приговорил Рамиля Ибрагимова к пожизненному сроку с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Через год суд в Амурской области назначил ему новый приговор, наказание было тем же.