Более чем на 20% снизился объем кредитных договоров с бизнесом Дона

В первом квартале 2026 года падение объема заключенных кредитных договоров в сегменте корпоративного кредитования в Ростовской области составило более 20%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказала начальник управления кредитования юридических лиц в коммерческой сети банка «Кубань Кредит» Светлана Мороз.

По ее словам, на конец 2025 года банки Ростовской области фиксировали сдержанный спрос в сегменте корпоративного кредитования, а в первом квартале 2026 года ситуация усугубилась из-за ожидания бизнесом запуска льготной программы Минэкономразвития (которая заработала с апреля, но лишь на инвестиционные цели) и начала снижения ключевой ставки.

«Это привело к падению объема заключенных кредитных договоров в Ростовской области более чем на 20%, в Краснодарском крае — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты стали более осмотрительными, не спешат наращивать долговую нагрузку, многие заняты адаптацией к новым налоговым режимам (АУСН) и решением операционных проблем»,— рассказала госпожа Мороз.

По информации Южного ГУ Банка России, обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЮФО перед банками по состоянию на 1 апреля 2026 года составили 5,6 трлн руб. За год показатель увеличился на 27,7%, а в целом по стране — на 11%. Кредитование крупного бизнеса выросло год к году на 29,3%, малого и среднего предпринимательства (МСП) — на 25,6%.

Как прокомментировал замначальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин, годовые приросты в ЮФО заметно превышают уровень показателя в целом по стране. Основная причина такого роста, по словам эксперта, более высокая кредитная активность как крупного бизнеса, так и представителей МСП на Юге России.

«Почти половина общего объема обязательств бизнеса ЮФО перед банками — это займы компаний из сферы услуг и работающих с недвижимостью предприятий, а также компаний сферы торговли»,— говорит господин Воронин.

По его словам, в начале года корпоративное кредитование было сдержанным после повышенных темпов роста в осенние месяцы. «В конце года компании традиционно получают оплату по уже выполненным госконтрактам, а в начале года — авансы по новым. В такие периоды потребность отдельных предприятий в заемных средствах временно снижается»,— рассказал Петр Воронин.

Корпоративный кредитный портфель кредитных организаций Северо-Кавказского федерального округа на 1 апреля 2026 года составил 856,2 млрд руб. Это на 38,7% больше, чем годом ранее. Обязательства крупного бизнеса увеличились на 64,8%, МСП — на 8%.

По прогнозу Банка России, в этом году корпоративное кредитование в целом по стране вырастет на 7-11%. В 2027-2028 годах темп прироста портфеля юридических лиц и ИП составит 8-13%.

Дмитрий Михеенко