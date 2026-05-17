В больницах находятся трое пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Трое пострадавших с термическими ожогами после взрыва на АЗС находятся в больнице с ожогами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Ставропольского края.

По данным министерства, состояние пациентов оценивается от среднего до крайне тяжелого. «Госпитализированы три человека, еще трое — были осмотрены амбулаторно»,— уточняется в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», днем 16 мая на АЗС в Пятигорске во время работ по разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Предположительно, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Наталья Шинкарева