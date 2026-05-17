Власти Ленобласти запустили бесплатные туристические автобусы в Старую Ладогу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о запуске субсидированных автобусных маршрутов из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу. Туристические автобусы будут отправляться от станции метро «Площадь Восстания» и сопровождаться гидами в исторических костюмах. Поездка бесплатная, оплатить потребуется только вход в крепость — 800 рублей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Очень хотим, чтобы в Старой Ладоге побывало как можно больше людей. Запустили субсидированные автобусы для туристов»,— рассказал господин Дрозденко.

Инициатива обсуждалась с заместителем председателя попечительского совета Староладожского музея-заповедника Алексеем Кудриным.

В Старой Ладоге туристы смогут посетить Воротную и Стрелочную башни крепости, Свято-Успенский женский монастырь, Земляной город, Никольский мужской монастырь и другие достопримечательности.

Кирилл Конторщиков