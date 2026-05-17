Имущество таганрогского «Эко-гидропресс» выставлено на торги за 18,7 млн рублей

На аукцион выставлено имущество таганрогского ЗАО «Эко-гидропресс». Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Первый лот — помещение в Таганроге площадью 708,5 кв.м. Начальная стоимость лота — 17,4 млн руб. Вторым лотом продается помещение в 160,5 кв. м, его начальная стоимость составляет 1,3 млн руб.

Прием заявок на участие в аукционе будет проходить с 26 мая по 6 июля.

По данным сервиса kartoteka.ru, ЗАО «Эко-гидропресс» было учреждено в 1998 году в Таганроге. Основной вид дейтельность — производство котлов центрального отопления. Было признано банкротом в 2025 году по требованию регионального управления ФНС, комитета по управлению имуществом Таганрога, двух налоговых инспекций и физического лица. в рамках процедуры банкротства было предъявлено требование на общую сумму 9,2 млн руб.

Наталья Шинкарева