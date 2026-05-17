Александр Моор рассказал о начале юбилейного фестиваля «Тюмень сильная»

Вчера, 16 мая, стартовал пятый по счету фестиваль «Тюмень сильная», рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

По его словам, на фестиваль приехали свыше двух тысяч спортсменов из более чем 40 регионов. В программе: пауэрлифтинг, гиревой спорт, стритлифтинг, армрестлинг, бокс и другие дисциплины.

«Тюменская область — территория активных, сильных людей. Именно поэтому мы — в числе лучших в рейтинге регионов в сфере спорта за 2025 год. Сейчас доля земляков, которые постоянно занимаются спортом, — больше 65% — это почти миллион человек, и благодаря таким фестивалям вовлеченных жителей становится больше», — рассказал Александр Моор в своих соцсетях.