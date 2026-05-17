Временный мост установили взамен размытого в селе Кабардино-Балкарии

В селе Герпегеж установили временный мост взамен разрушенного паводком. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем канале в Max.

Фото: канал в Max главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова

«Работы по восстановлению дорожного сообщения, нарушенного накануне паводком, в Герпегеже практически завершены. Временный мост установлен, в самое ближайшее время будет открыто движение для пешеходов и легкового автотранспорта»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», из-за сильных дождей дорожное сообщение в селе было нарушено, отрезанными оказались 100 домов, в которых проживает 442 человека.

Наталья Шинкарева