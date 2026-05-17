В аэропорту Краснодара задерживаются 15 рейсов

После временного ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара минувшей ночью в настоящее время на вылет задерживаются 15 рейсов. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, рейс «Рэд Вингс» до Тбилиси (10:30) вылетит в 13:25, рейс «Аэрофлота» до Стамбула (11:40) вылетит в 15:10, а рейс «Аэрофлота» до Шереметьево (12:20) — в 17:10.

Также задерживаются рейсы «Победы» до Стамбула, «Ю-тэйр» — до Внуково, «Аэрофлота» — до Шереметьево, «Уральских авиалиний» — до Домодедово и Антальи, а также ряда других авиакомпаний на внутренних и международных сообщениях.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара «в целях обеспечения безопасности полетов» были введены 17 мая в 6:46 утра. Ограничения были сняты в 7:16. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, возможны незначительные корректировки расписания полетов.

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Также рекомендуем следить за информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на нашем онлайн-табло, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта»,— говорится в официальном сообщении.

Василий Хитрых