Литературный квартал Екатеринбурга отметил свое 80-летие
Вчера, 16 мая, Литературный квартал отметил свое 80-летие, сообщили в объединенном музее писателей Урала. В честь юбилея была подготовлена программа из четырех событий, часть из которых посвящена Году уральского рока. Все мероприятия проходили на территории музейного комплекса,
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Так, 15 мая была открыта выставка «Рок в нашем тереме» в музее «Литературная жизнь Урала XX века». Как рассказали на официальном сайте квартала, героев выставки объединяет не столько жанр, сколько эпоха и дух региона. На следующий день, 16 мая, организаторы провели три мероприятия: театральный проект «ТЕАТР НА ОГО!РОДЕ», рок-концерт на летней эстраде «Что-то хорошее», на котором играли несколько групп, в том числе «Курара», не выступавшая с 2022 года и проект «Театр + музей», где ставили постановки по мотивам произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Литературный квартал находится в центре Екатеринбурга, недалеко от Храма-на-Крови. Это объединенный музей писателей Урала, в состав которого входят литературно-мемориальный дом-музей Мамина-Сибиряка, музеи «Литературная жизнь Урала XIX века» и «Литературная жизнь Урала XX века», мемориальный дом-музей Бажова, литературно-мемориальный дом-музей Решетникова, музей кукол и детской книги «Страна чудес» и дом-музей Бажова в Сысерти.
Напомним, в 2024 году Литературный квартал отреконструировали: появились новые пешеходные дорожки, три детских площадки, скамейки из бетона и дерева, туалетный модуль, амфитеатр, ландшафтное освещение, таблички и стелы для навигации, с которыми можно взаимодействовать с помощью дополненной реальности. В целом, на работы затратили 168 млн руб. из городского бюджета.