Титул лежит. Надо поднять

Для последнего тура чемпионата России по футболу, который пройдет 17 мая, сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда все команды РПЛ на что-то претендуют. Не ясным остается и вопрос, кто выиграет чемпионский титул — на него претендуют «Зенит» и «Краснодар»», поменявшиеся в последнем туре в роли фаворитов. За тур до финиша нет однозначного претендента на «бронзу», на нее имеют виды «Локомотив» и «Спартак». Известна команда, которая покинет элитный дивизион напрямую — это «Сочи», занявшая последнее место, но непонятно, кто станет обладателем второй «черной метки», а также кто станет участником переходных стыковых матчей от РПЛ (их уже ждут от Первой лиги, которую еще в шутку называют лучшей в мире, «Урал» из Екатеринбурга и волгоградский «Ротор» — прямые путевки в «высший свет» завоевали воронежский «Факел» и московская «Родина»).

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Ситуация такая, когда золото, можно сказать, само «плывет» зенитовцам в руки

Казалось, в этом сезоне «Краснодар» донесет свой «запал» до второго подряд чемпионского финиша в истории, поскольку он лидировал большую часть дистанции РПЛ. Только «Зенит» имел возможность настичь его на рубеже 24 тура, когда «быки» приехали играть на «Газпром Арену». Побеждай главного конкурента — и возглавляй чемпионскую гонку (это мы про «Зенит»), но хозяева не смогли, хотя хорошо провели первый тайм. В итоге матч завершился ничьей 1:1.

Дальше лидер, вот что удивительно — уже «Краснодар» предоставил сине-бело-голубым еще один шанс, потеряв очки в дуэли с калининградской «Балтикой», главным «возмутителем спокойствия» в РПЛ (2:2). Тут уже «Зенит» воспользовался подарком, одолев в Каспийске южное «Динамо» 1:0 и обогнав «Краснодар» на очко. Дальше петербуржцам надо было одолеть в Москве «Локомотив» и закрепить преимущество. Только «Зенит» этот матч, представьте себе, едва не проиграл, сыграв 0:0. Да еще в концовке мог пропустить с 11-метровой отметки — вратарь Денис Адамов «потащил» удар форварда «Локо» Николая Комличенко. А «Краснодар» обыграл в тяжелейшем матче «Спартак» на его поле 2:1. После этого фиаско, казалось, самые отчаянные головы поклонников «Зенита» поверили в то, что титул второй год будет упущен. Тем более что и по игре не было видно, в каких оставшихся четырех турах краснодарская команда «соизволит» потерять столь ценные очки.

Но это случилось. За тур до финиша южан одолело на своем поле в Москве «Динамо» — 2:1, причем уступая в счете. В этой игре выше всяких похвал сыграл голкипер «Динамо» Андрей Лунев, ранее выступавший за «Зенит», а решающий гол забил в ворота «быков» нападающий «Динамо» Иван Сергеев, тоже бывший игрок «Зенита». Может, петербургский клуб подарил обоим игрокам после матча коробки печенья и бочки варенья, во всяком случае, они все это заслужили, притормозив «Краснодар» на самом финише, во что уже никто не верил. И сам «Зенит», надо отдать ему должное, хоть и не без труда, обыграл дома «Сочи» 2:1, что оставило ему шансы на золото.

И теперь сложилась такая ситуация, когда золото, можно сказать, само «плывет» зенитовцам в руки. Его нужно только выловить как рака в Ростове-на-Дону, где предстоит играть последний матч чемпионата против местного клуба. Причем «Ростову» уже ничего не дорого в чемпионате, кроме чести и достоинства. Так что победа у «Зенита» далеко не в кармане. «Краснодар» обязательно постарается переманить этот приз себе. Другое дело, что все в руках «Зенита» — можно даже сыграть вничью, и тогда титул «упадет» в музей клуба из Санкт-Петербурга, независимо от того, как сыграют в Краснодаре местный клуб и «Оренбург», ведущий борьбу за сохранение места в Российской премьер-лиге. В этом случае «Зенит» и «Краснодар» наберут одинаковое количество очков — по 66, и команда из Петербурга будет иметь преимущество по личным встречам, так как она переиграла «Краснодар» на его поле в матче первого круга.

А вообще многие в Петербурге сегодня вечером собираются откупоривать шампанское (все матчи последнего тура начнутся в 18:00, во избежание инсинуаций). «Ростов» — не чета «Зениту» по всем показателям, упускать такой шанс сине-бело-голубым нельзя. Если «Зенит» опередит «Краснодар» в таблице, то добудет уже седьмое золото за последние восемь лет (все под руководством тренера Сергея Семака), а в целом — 12-е по счету. Другие клубы на трофей в этом сезоне не претендуют: ЦСКА «хандрит», «Спартак» разыгрался только в концовке, «Локомотив» застыл на одном месте не первый сезон, «Динамо» все время ищет себя... Одно не дает начать праздновать событие уже с утра. Слишком непредсказуемый чемпионат, хотя и не слишком интересный — качество игры оставляло желать лучшего. Даже нет команды, про которую можно сказать, что она демонстрировала чемпионский футбол, так что, кто наберет больше очков, тот и займет первое место. Это будет самым справедливым итогом этого чемпионата России. Как никогда раньше.

Кирилл Легков