В Петербурге задержали мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

Полиция Петроградского района задержала 53-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в организации незаконной миграции. По версии следствия, мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Куйбышева как минимум восемь иностранцев. С каждого он получил по 30 тыс. рублей.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Возбуждено уголовное дело, фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Следствие установило, что задержанный не только фиктивно регистрировал приезжих, но и получал за это систематическое вознаграждение. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований нахождения иностранных граждан на территории страны.

Кирилл Конторщиков