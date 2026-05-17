Из-за повреждения моста в КБР оказались отрезанными 442 человека
В Кабардино-Балкарии, на территории сельского поселения Герпегеж, из-за сильных дождей отрезанными остались 442 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Дорожными службами осуществляется доставка временного металлического моста для его последующего монтажа»,— уточняется в сообщении. Также в селе ведутся работы по восстановлению водоснабжения и электричества.