Из-за повреждения моста в КБР оказались отрезанными 442 человека

В Кабардино-Балкарии, на территории сельского поселения Герпегеж, из-за сильных дождей отрезанными остались 442 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова Фото: канал в Max главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова

«Дорожными службами осуществляется доставка временного металлического моста для его последующего монтажа»,— уточняется в сообщении. Также в селе ведутся работы по восстановлению водоснабжения и электричества.

Наталья Шинкарева