В Пятигорске на месте взрыва под завалами не обнаружили людей

В ходе разбора завалов на месте взрыва на АЗС в Пятигорске спасатели не обнаружили людей под завалами. Об этом сообщил в своем канале в Max глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

«Под завалами никого не найдено»,— написал господин Ворошилов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», днем 16 мая на АЗС, находящейся в Пятигорске по ул. Ермолова, во время работ по разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Предположительно, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. В результате происшествия пострадали шесть человек. Сейчас они госпитализированы.

Наталья Шинкарева