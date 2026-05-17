Свердловская детская филармония приняла «Русскую фортепьянную школу»

В Екатеринбурге на площадке детской филармонии прошел концерт проекта «Русская фортепьянная школа», на котором выступили Николь Горгадзе, Марк-Малик Мурашкин, София Петрова, Ирина Тен.

«Русская фортепьянная школа» — культурно-просветительский проект, объединяющий лучших молодых пианистов страны. Его миссия в том, чтобы находить, отбирать талантливых юных пианистов и позволять им встречаться с широкой аудиторией. Реализуется с 2022 года. Объединяет 90 пианистов из 45 городов России и 9 стран мира. Организатором концерта в Екатеринбурге в 2026 году стала Свердловская государственная детская филармония при поддержке федеральной команды проекта во главе с Табризом Шахиди,

Николь Горгадзе — 11 лет. Первые пьесы она разучила в 4 года, а в 7 лет стала победительницей Международного конкурса пианистов «Шаг в будущее», а через год выиграла Международный конкурс «Музыкальное приношение». В Екатеринбурге она исполнила «Экспромт-фантазия cis-moll» Шопена и «Утешение № 3 Des-dur» Листа.

Марк-Малик Мурашкин известен не только как музыкант, но и как актер. Он снимался в таких фильмах, как «Первый на Олимпе», «Хоккейные папы», «Волчок». После выступления публика не отпускала молодого человека, и он сыграл еще одно произведение.

София Петрова — студентка Академического музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского. «Перед выходом на сцену я стараюсь думать о музыке, не о внешнем виде или о зале. Это очень помогает погрузиться в настроение того, что я буду играть»,— рассказала она.

Ирина Тен — студентка Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, выступает на крупнейших сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Томска.

Ближайшие концерты проекта «Русской фортепьянной школы» пройдут 22 мая в Душанбе, 2 июня в Санкт-Петербурге. 30 октября проект вернется в Екатеринбург — в Большой зал филармонии.

Ангелина Синюк