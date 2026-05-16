Скончался бывший гендиректор лысьвенского «Привода»

14 мая в Лысьве на 76-м году жизни скончался бывший гендиректор и основной акционер АО «Привод» (Лысьвенский турбогенераторный завод) Виктор Тетюев. Об этом сообщается в соцсети думы Лысьвенского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Думы Лысьвенского муниципального округа Фото: ВК Думы Лысьвенского муниципального округа

Виктор Тетюев родился 24 июля 1950 года в деревне Исаково Березовского района. На лысьвенский «Привод» пришел в 1972 году, возглавил предприятие в 1987. После акционирования предприятия стал его основным собственником. В 2010 году покинул пост гендиректора.

Господин Тетюев был депутатом думы Лысьвенского городского округа четырех созывов.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Знак Почёта», Дружбы, Петра Великого I степени, нагрудным знаком «Герб Пермской области».