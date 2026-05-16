Пермские археологи обнаружили захоронение, которое может принадлежать Александру Генкелю

В Перми найдено захоронение, которое предположительно принадлежит выдающемуся ученому, профессору классического университета, основателю Ботанического сада ПГНИУ Александру Генкелю. Он был похоронен в 1927 году на территории у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях.

«Могила была обнаружена в ходе поисков мест захоронений нескольких священномучеников времен Гражданской войны. Они ведутся по просьбе Пермской епархии РПЦ», - сообщил глава региона. Он отметил, что сейчас создается комиссия с представителями экспертного сообщества, чтобы определить дальнейший порядок действий. «Важно, чтобы память о священнослужителях и известных людях края была увековечена. Все работы проведем в соответствии с требованиями законодательства и обязательными научными исследованиями», - подчеркнул Дмитрий Махонин.