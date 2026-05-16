«Амкар» проиграл кировскому «Динамо»

Футболисты «Амкар-Пермь» проиграли в рамках чемпионата Второй лиги Дивизиона «Серебро» на своем поле команде «Динамо» из Кирова. Итог поединка 0:2. Гости забили первый гол перед самым перерывом, а затем удвоили свое преимущество после пенальти в ворота пермяков.

Напомним, в прошедших двух турах подопечные Ярослава Мочалова также свои матчи проиграли. После трех поражений подряд «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице, но ближайшие преследователи провели на игру меньше.