Районы Саратовской области получили 180 млн руб. сверх плана на дороги

180 млн руб. дополнительно направили из бюджета Саратовской области на поддержку дорожной сети. Средства получили Балаковский, Марксовский, Балашовский и Пугачевский районы, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

По словам главы региона, перед руководителями районов была поставлена задача ремонтировать в первую очередь наиболее аварийные участки, а перечень объектов формировать с учетом мнения местных жителей. В Балаковском и Пугачевском районах работы уже начались.

В Балакове выполнили фрезеровку на участке от дома №2 по ул. Минской до дома №44 по Набережной Леонова. Всего в городе планируется отремонтировать 35 объектов протяженностью более 11 км.

В Пугачеве завершена укладка верхнего слоя асфальта на отрезке от ул. Ермощенко до ул. Топорковской, ремонтируют ул. Урицкого, также в планах ул. Советская. Губернатор подчеркнул, что параллельно в районах продолжится реализация всех ранее запланированных дорожных программ.

Нина Шевченко