В Саратове достроили ливневку у стадиона «Спартак»

Строительство ливневого коллектора у стадиона «Спартак» завершено. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов.

Проложено более 250 м трассы — от стадиона через ул. Дегтярную до врезки в городской коллектор на ул. Чернышевского, уточнил глава Саратова.

Он заверил, что новый объект решит проблему подтоплений в южной части Октябрьского района. Стоки с ул. Дегтярной и 7-го Дегтярного проезда теперь будут отводиться организованно.

Господин Молчанов подчеркнул, что коллектор примут только после полного благоустройства. Он поручил профильному заместителю проконтролировать восстановление бортового камня, тротуара и ограждения.

