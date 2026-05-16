Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения обсудили на съезде врачей в Прикамье

В Перми состоялся XIII Съезд врачей Пермского края, сообщает пресс-служба правительства края. Делегаты подвели итоги прошедшего года, обсудили перспективы развития отрасли здравоохранения. Основной темой повестки стали вопросы кадрового обеспечения отрасли, в частности, развитие системы наставничества.

Зампредседателя правительства Пермского края Сергей Никифоров отметил, что сегодня перед системой здравоохранения региона стоят задачи не только по сохранению доступности и качества медицинской помощи, но и по активному внедрению современных методик и технологий. Он рассказал, что в прошлом году 1,7 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры. В этом году стоит задача сохранить объемы профилактических осмотров. Сергей Никифоров рассказал, что медучреждения Пермского края постоянно оснащаются современным оборудованием и медицинское сообщество должно оперативно осваивать методы работы с ним, развивать новые компетенции. Также особое внимание следует уделять цифровизации отрасли, внедрению сервисов с использованием ИИ, развитию телемедицины и электронных медицинских сервисов, отметил вице-премьер.

В краевом минздраве сообщили, что в этом году профессиональному сообществу предстоит продолжить работу по достижению стратегических целей, закрепленных в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». Социально-значимыми направлениями являются снижение смертности от болезней системы кровообращения, онкологии, внешних причин, особенно граждан трудоспособного возраста. Особое внимание необходимо обратить на раннее выявление, эффективное лечение, диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что по итогам прошлого года регион достиг всех федеральных показателей. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается реализация проекта «Дистанционный мониторинг пациентов с болезнями системы кровообращения». Он направлен на своевременное реагирование по коррекции лечения или проведении дополнительных лечебно-диагностических манипуляций при изменении состояния здоровья пациента. В прошлом году на базе ГКБ им. С.Н. Гринберга был открыт Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Впервые было выполнено около 200 тромбэкстракций при инфаркте головного мозга.

В Пермском крае в прошлом году начали работу 39 школ для пациентов с сахарным диабетом. Сейчас в регионе проживает около 110 тыс. человек с таким диагнозом, из них около 1,2 тыс. – дети. В регионе работают четыре эндокринологических центра, один из которых открыт в прошлом году в Чайковском.

В рамках проекта «Борьба с вирусным гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» у более 99% пациентов достигнут устойчивый вирусологический ответ после завершения курса противовирусной терапии.

Анастасия Крутень также рассказала о развитии системы наставничества в медорганизация Прикамья. Она отметила необходимость применения такой системы в каждом учреждении.

«Важно понимать, что поддержка молодого врача в первые годы работы – это основной фактор удержания кадров в регионе. В каждой больнице и поликлинике важно создать систему наставничества, основанную на требованиях нового законодательства, где закреплены основные принципы и подходы к организации этой работы», — подчеркнула Анастасия Крутень.

Председатель Профессионального медицинского сообщества Пермского края профессор Юлия Каракулова в своем докладе также затронула кадровый вопрос. Профессор рассказала, что в прошлом году первичную и периодическую аккредитацию в Пермском крае прошли 3 тыс. врачей. По инициативе и поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина успешно функционируют медицинские классы, число которых ежегодно растет. За прошлый год количество выпускников профильных классов, поступивших в медицинский вуз, достигло 30%.