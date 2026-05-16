В Сочи вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Власти Сочи второй раз за утро объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Гражданам, находящимся дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо в комнатах, не выходящих на морскую сторону. Тем, кто находится на улице, советуют использовать для укрытия подвалы, подземные переходы, тоннели, цокольные этажи зданий и подземные парковки.

Власти также предупредили, что не следует использовать автомобили в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов.

Кроме того, жителей призвали воздержаться от фото- и видеосъемки работы систем ПВО, беспилотников, их обломков, а также действий оперативных и специальных служб и публикации подобных материалов в социальных сетях.

Вячеслав Рыжков