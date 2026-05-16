Новороссийская клиника, где умер ребенок, сообщила об угрозах врачу

Медицинский центр «Новомед Дети» заявил об угрозах в адрес врача Елены Крылосовой после смерти ребенка от анафилактического шока. Поводом для обращения клиники к общественности и правоохранительным органам стали звонки в кол-центр с попытками выяснить персональные данные медика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В медучреждении утверждают, что родственники погибшего пациента высказывают в адрес врача угрозы расправы. Администрация клиники подчеркивает, что медицинская помощь оказывалась в соответствии с действующими протоколами, а реанимационные мероприятия были проведены сразу после ухудшения состояния ребенка.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках следствия. В клинике заявили, что считают недопустимыми попытки давления на сотрудников медцентра, а также распространение в интернете сведений, порочащих репутацию врача и учреждения.

По данным медцентра, материалы по факту угроз убийством направлены в правоохранительные органы для правовой оценки. Кроме того, администрация усилила меры безопасности на территории клиники, а сама врач обратилась в органы внутренних дел с просьбой обеспечить защиту ей и членам семьи.

В заявлении медцентр также выразил соболезнования родственникам погибшего ребенка и призвал стороны действовать исключительно в рамках закона.

Вячеслав Рыжков