Продажи автомобилей в Пермском крае в апреле выросли на 25%

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за апрель 2026 года показал рост на 24,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2112 новых легковых авто. Напомним, в марте в регионе было зарегистрировано 1695 новых легковых авто.

Самыми популярными марками в марте стали Lada (619 шт., рост на 26,5%), Haval (217 шт., рост на 27,8%), Belgee (135 шт., 84,9%), Changan (90 шт., 12,3%).

Кроме того, за апрель 2026 года на 9,7% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8006 авто.