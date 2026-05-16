Старинный особняк на шоссе Космонавтов признали объектом, находящимся в неудовлетворительном состоянии

На сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия опубликован приказ об отнесении объекта культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами» к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ подписан в конце апреля. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в департаменте имущественных отношений администрации Перми, здание по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 25, планируется включить в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2026 год. «Учитывая, что здание является объектом культурного наследия, его приватизация будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». После передачи объекта в частную собственность он будет приведен в нормативное состояние»,— уточнили в ведомстве.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, двухэтажное кирпичное здание на шоссе Космонавтов, 25, было построено в конце 70-х годов XIX века крестьянином Михаилом Пошехоновым. В нем был постоялый двор, расположенный у начала Казанского тракта. Затем дом перешел во владение купца Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, позже оно стало жилым. Одна из особенностей здания — арочные ворота и сложный декор из резного кирпича.

В 2020 году администрация Перми признала дом купца Лаптева аварийным зданием и постановила снести, но общественность выступила против. Губернатор Дмитрий Махонин поручил внести постройку в реестр исторических памятников. В январе 2022 года «Флигель купца Лаптева с воротами» официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения. А в этом году стало известно о намерении включить объект в план приватизации.