Юговской молкомбинат отказался от взыскания в суде 20,6 млн рублей со своих аудиторов

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) к учредителям аудиторской компании ООО «Авантаж-Аудит» Петру Сону, Нурхату Забирову и Марине Грохотовой. Истец требовал привлечь их к субсидиарной ответственности и взыскать 20,6 млн руб. Как указано в определении суда, ЮКМП отказался от исковых требований, так как принял решение «о выборе иного способа защиты своего нарушенного права, которое не может быть реализовано в рамках рассмотрения спора по настоящему делу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Производство по настоящему делу было возбуждено в январе этого года. Как следует из документов суда, истец считает, что действия контролирующих ООО «Авантаж Аудит»» лиц изначально были направлены на недопущение удовлетворения требований ООО «ЮКМП». Решение о привлечении ООО к налоговой ответственности и взыскании с него неуплаченных налогов и штрафов принято 28 июня 2022 года, и практически сразу же ООО «Авантаж-Аудит» полностью прекращает ведение какой-либо деятельности. Также истец ссылается на тот факт, что Петр Сон и Марина Грохотова в настоящее время работают аудиторами в ООО «Аудиторская компания “Экономист”». Это, по мнению истца, указывает на то, что добровольная ликвидация ООО «Авантаж-Аудит» имела целью не прекращение аудиторской деятельности ее учредителями, а только уход от возможной ответственности за причинение некачественно оказанными аудиторскими услугами убытков.

Напомним, в споре с налоговиками Юговской комбинат молочных продуктов находится уже несколько лет. УФНС по Пермскому краю в разное время доначислила комбинату сначала 110 млн руб. за второй квартал 2020 года, затем еще 945 млн руб. за 2017–2019 годы. По версии налогового органа, ЮКМП незаконно применял ставку НДС в размере 10%, как производитель молочных продуктов, при реализации двух видов сычужных продуктов, которые нельзя считать молочными продуктами. Соответственно, ставка НДС должна при этом составлять 20%.