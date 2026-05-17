Компания, управляющая крупнейшим пермским УДС, улучшила финрезультаты

ООО «Молот», управляющее одноименным универсальным дворцом спорта в Мотовилихинском районе Перми, опубликовало отчетность о работе в 2025 году. По данным Rusprofile, выручка ООО за год выросла на 102 млн руб., до 122 млн руб. Обществу удалось также значительно сократить отрицательный финансовый результат 2024 года. По итогам 2025 года убыток составил 22,6 млн руб., что на 33% лучше показателя 2024 года (убыток в 33 млн руб.).

Уставный капитал ООО «Молот» составляет 1,1 млрд руб. В ООО в прошлом году работали 24 человека. Их средняя зарплата в месяц составляла 37 тыс. руб.

В УДС «Молот», купленном краевым правительством в 2022 году у «Мотовилихинских заводов», выступают хоккейный клуб «Молот» и баскетбольный клуб «Парма». Дворец на текущий момент считается крупнейшим в городе крытым спорткомплексом.