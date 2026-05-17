Провайдер из Барды отменил свою ликвидацию

ООО «Барда-Телеком», предоставляющее услуги интернета в Бардымском округе, отменило свою ликвидацию. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 21 апреля, свидетельствуют данные Rusprofile. «Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц»,— говорится в сообщении налогового органа. В начале года общество заявило о добровольной ликвидации.

«Барда-Телеком», согласно сайту компании, предоставляет услуги интернет, VPN, фиксированной телефонной связи, облачной АТС. Выручка в 2025 году составила 939 тыс. руб., чистая прибыль — 445 тыс. руб. ООО контролируется Рауфой и Розалией Рангуловыми (52% и 24%), Сафиной Алексеевой (24%).

В 2025–2026 годах к провайдеру были подано несколько исков от «Россети-Урал» из-за незаконного бездоговорного размещения линий связи на энергообъектах компании. В общей сложности к компании поданы иски на 1,1 млн руб.

Весной 2025 года с ООО «Барда-Телеком» уже было взыскано более 200 тыс. руб. неосновательного обогащения, процентов и судебных расходов за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) «Россетей Урал». Как полагает истец, нелегальная установка ВОЛС на действующие ЛЭП влияет на надежность электроснабжения жителей, социальных объектов и крупных торгово-промышленных предприятий.