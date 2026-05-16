Котельная за «Папанинскими банями» в Перми будет снесена

Арбитражный суд Пермского края в апреле утвердил мировое соглашение между краевым министерством градостроительства, застройщиком «Кортрос», с одной стороны, и бизнесменом Алексеем Мифтаховым.

Предпринимателю принадлежит участок площадью 1513 кв. м, а также здание котельной площадью 581 кв. м и дымовая труба площадью 13 кв. м. Все имущество расположено в микрорайоне ДКЖ на ул. В. Каменского, за социальным объектом «Папанинские бани».

Указанные объекты будут изъяты в рамках реновации «Кортросом» территории ДКЖ. В соответствии с мировым соглашением, бизнесмен получит за изымаемые объекты 65 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», в дальнейшем котельная будет снесена застройщиком. Что касается «Папанинских бань», то застройщик совместно с властями принял решение не изымать их имущество, так как этот объект является социальным.