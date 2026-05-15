В Екатеринбурге открыли выставку кукол по мотивам произведений Михаила Булгакова

В МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (площадка Свердловского областного краеведческого музея имени Клера) открылась выставка «Булгаков: мистика и реальность», на которой представлена коллекция художественных кукол в образах литературных героев.

«На рубеже веков многие издания проводили опрос: "Кто главный писатель XX века в России?" И на всех анкетах первое место занимал Михаил Булгаков. Он человек мистический. Театр и кино обращались к нему, но куклы, мне кажется, подходят больше. Потому что экран и сцена отражают жизнь, а персонажи у Булгакова требуют предельной условности»,— сказал на открытии доктор филологических наук и литературовед Леонид Быков.

Открытие приурочено к 135-летию писателя. Среди экспонатов представлены работы участников XII Всероссийского конкурса авторских кукол, сообщили в пресс-службе музея. Организаторы конкурса АНО «Территория авторских кукол» предложили мастерам изобразить свое видение героев классических произведений. В проекте участвовали более 50 художников-кукольников из разных городов России.

Первое место заняла промышленный дизайнер, художница, портретист Надежда Федорова из Екатеринбурга. Она создала куклу Аметистова из пьесы «Зойкина квартира». Работа над фигурой из папье-маше шла около месяца. Автор старалась соблюсти все каноны образа героя: от стиля одежды, формы чемодана и кепки до напольного покрытия в сцене с квартирой Зои.

«Аметистов запал мне в душу живостью своей. У него так все легко, играючи по жизни, хотя положение не сильно завидное. Мне нравится сцена, когда он заходит со своим чемоданом. Этот момент я и запечатлела»,— рассказала художница.

Увидеть экспозицию можно до 26 июля.

София Паникова