Паровоз ушел вперед

После третьего матча вперед в финальной серии play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вновь вышел ярославский «Локомотив». Он смял казанский «Ак Барс» в первом периоде, по итогам которого добился преимущества в две шайбы, а затем довел дело до победы — 4:1. Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Первый казанский матч финальной серии Кубка Гагарина начинался с обилия атак. Куда больше их шло на ворота «Ак Барса». «Локомотив» находил возможности в равных составах и дважды поиграл в большинстве. Первое — двухминутное — заставило вновь говорить о том, что реализация лишнего вообще-то не входит в число сильных сторон ярославцев при всей их мощи. Второе — четырехминутное (его получил Степан Терехов, попавший клюшкой по лицу Александру Радулову) — вылилось все-таки в гол гостей.

Это большинство «Локомотив» начал куда спокойнее и долго не покидал зону «Ак Барса». Но стоило казанцам сжечь половину штрафного времени, и они опять перестали пускать соперников за свою синюю линию. Свой лучший момент гости создали, когда до выхода Терехова на лед оставалось секунд пять. С набросом Артура Каюмова Тимур Билялов справился. Справился он и с добиванием Алексея Береглазова, который без помех стрелял из правого круга вбрасывания, но шайба отскочила на пятак. Туда уже бежал Максим Березкин — и заковырял ее в ворота.

«Ак Барс», конечно, попытался взвинтить темп, понесся вперед, но неприятностей Даниилу Исаеву не доставил.

За стартовый период шайба вообще всего дважды долетела до его створа (против 17 бросков по воротам Билялова за тот же отрезок). «Локомотив», ждавший шанса убежать в контратаку, его дождался. Рихард Паник заблокировал бросок Митчелла Миллера и уже через несколько мгновений вываливался один на один. Словак промахнулся, но доиграл эпизод до конца: махнул по отскочившей от борта шайбе и поймал не успевшего прижаться к стойке вратаря — забросил с отрицательного угла.

Команды, которая отыграла бы в play-off у «Локомотива» отставание в две шайбы и победила, не нашлось ни в нынешнем, ни в прошлом, чемпионском для ярославцев, сезоне. «Ак Барс» постарался. В середине второго периода Митчелл Миллер ответил своим голом с отрицательного угла: нашел простор, объехал ворота и забросил рикошетом от Артура Каюмова. Американец, в прошлой игре сделавший хет-трик, повторил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету уже 21 очко (7 голов + 14 передач) — столько же набрал Крис Ли в play-off 2017 года (тогда магнитогорский «Металлург», за который играл канадец, уступил петербургскому СКА в финале).

Совсем скоро счет мог стать равным, но Дмитрий Кателевский не воспользовался выходом в ноль. Исаева он обыграл, но бросил рановато, позволил ярославскому вратарю выловить шайбу. «Локомотив», впрочем, не выглядел даже в тяжелые минуты надломленным: быстренько отодвинул игру от своих ворот, перевел ее в чужую зону и вскоре перевес в два гола вернул.

Ценой неаккуратной попытки Никиты Дыняка выбросить шайбу стал гол: Никита Черепанов подобрал шайбу на синей линии и пальнул через трафик.

Второй период завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В заключительной двадцатиминутке у «Ак Барса» тоже мало что получалось. Да, у Даниила Исаева кое-какая работа была, но к следующей шайбе все же был ближе «Локомотив». Мог все изменить пятиминутный штраф, который схватил Александр Полунин в концовке — форвард ярославцев был удален за колющий удар, который он нанес вратарю казанцев Тимуру Билялову. Хозяева провели последние минуты в атаке, но не сумели даже сократить отставание. А за десять секунд до финальной сирены итоговый счет — 4:1 — установил Артур Каюмов, поразивший пустые, оставленные Биляловым ради выхода шестого полевого ворота.

«Локомотив» вырвался вперед в финальной серии — 2:1. Следующий матч серии пройдет в Казани в воскресенье, 17 мая.

Роман Левищев