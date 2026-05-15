Жительница Югры получила условный срок за поджог автомобиля по заданию мошенников

Няганский городской суд назначил 63-летней местной жительнице один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год за поджог автомобиля. Она признана виновной по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО-Югры.

Установлено, что в декабре 2024 года женщина получила от неизвестного лица ложную информацию о том, что владелец одного из автомобилей якобы спонсирует ВСУ. Злоумышленник пообещал женщине, что за порчу машины ей вернут ранее похищенные у нее 1,7 млн руб. Поверив мошеннику, подсудимая совершила поджог автомобиля. В результате машина полностью сгорела, потерпевшему был причинен ущерб в размере 1,7 млн руб.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденной сумму ущерба в полном объеме.

Полина Бабинцева