В Туапсинском районе объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников, об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко вечером 15 мая.
При включении сирен «Внимание всем!» жителей и гостей Туапсинского района призвали соблюдать меры безопасности. В период действия тревоги по БПЛА рекомендуется укрыться в помещениях без окон. Для укрытий запрещается использовать стены многоквартирных домов и автомобили.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко рекомендовал гражданам сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.
В настоящее время угроза атаки БПЛА также объявлена в Краснодарском крае.