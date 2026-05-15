В Туапсинском районе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников, об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко вечером 15 мая.

При включении сирен «Внимание всем!» жителей и гостей Туапсинского района призвали соблюдать меры безопасности. В период действия тревоги по БПЛА рекомендуется укрыться в помещениях без окон. Для укрытий запрещается использовать стены многоквартирных домов и автомобили.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко рекомендовал гражданам сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

В настоящее время угроза атаки БПЛА также объявлена в Краснодарском крае.

